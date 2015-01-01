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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Подбор персонала для Руководителя
секретарь в офис | личный помощник
со стандартными или дополнительными обязанностями
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Офис-менеджер |
Секретарь на ресепшен

Подбор специалиста на должность офис-менеджера, секретаря компании на ресепшен, со стандартными должностными обязанностями: встреча посетителей, обработка первичной документации, входящие звонки, корреспонденция и т.п.

  • Начинающие специалисты (с Высшим Образованием), 21-25 лет, девушки с красивой внешностью, уровнем з.п. 80-90 т.р.

  • Специалисты с опытом работы и наличием рекомендаций, девушки эффектной внешности, 25-35 лет, в т. ч. кандидаты со знанием иностранных языков, уровнем з.п. от 100 т.р.

Стоимость подбора секретаря со стандартным функционалом (с учетом внешних данных): 80 000 руб.
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Личный помощник | Бизнес-ассистент

Подбор бизнесс-ассистента, личного помощника Руководителя. Основная задача помощника - освободить Руководителя от решения административных и орг. вопросов. Бизнес-ассистент отличается от секретаря тем, что он более глубоко погружен в бизнес-процессы компании (контроль выполнения поручений, поиск подрядчиков и т.п.), т.е. специалист более высокого профессионального уровня.

  • Начинающие специалисты (с Высшим Образованием), 21-27 лет, девушки с красивой внешностью, уровнем з. п. от 90 т.р.

  • Специалисты с опытом работы и наличием рекомендаций, девушки яркой внешности, 27-40 лет, в т. ч. кандидаты со знанием иностранных языков, уровнем з. п. от 100 т.р. 

Стоимость подбора бизнес-ассистента со стандартным функционалом (с учетом внешних данных): 90 000 руб.
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Личный помощник | с профильной специализацией

Подбор личного ассистента, в обязанности которого, помимо выполнения базового функционала, входит  решение задач профильной специализации, например: 

  • Директолог (специалист по настройке и сопровождению рекламных кампаний в Яндекс.Директ);
  • Смм-специалист, таргетолог (ведение соц. сетей, таргетированная реклама, смм);
  • Маркетолог (оказание помощи Руководителю в решении различных маркетинговых задач);

Стоимость подбора сотрудника с наличием профильной специализации (с учетом внешних данных): 100 000 руб.
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Личный помощник, секретарь с дополнительными обязанностями

Подбор сотрудника с расширенным функционалом (личн. отношениями): девушки с красивой внешностью, соответствующей деловым параметрам, без семейных проблем и обязательств, готовностью к командировкам, сопровождению Руководителя и возможностью работы с выполнением доп. обязанностей (неформ. личных отношений).

  • Начинающие специалисты с Высшим образованием, в том числе со знанием ин. яз., 21-25 лет, с эффектными внешними данными и пожеланиям по заработной плате (с учетом доп. функций) 150 - 200 т.р., в зависимости от уровня кандидатов.

  • Эффективные специалисты, имеющие опыт работы в качестве бизнес-ассистента, с красивой внешностью, 25-40 лет. и пожеланиям по зар. плате (с учетом доп. функций) 150 - 200 т.р., в зависимости от уровня кандидатов.
Стоимость подбора бизнес-ассистента с доп. обязанностями:
120 т.р. - по базе агентства и 180 т.р. - эксклюзивный подбор.

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Личный переводчик |
Ассистент-водитель

Подбор девушки-ассистента, с наличием специализированных навыков, например с функцией переводчика или водителя. Как правило, данная должность предполагает сопровождение Руководителя в режиме 24/7. Возможен подбор сотрудника на указанные должности как со стандартными, так и доп. обязанностями (личными отношениями).

  • Стоимость подбора переводчика/личного водителя (с учетом внешних данных) со стандартным функционалом - 120 т.р.

  • Стоимость подбора личного переводчика/девушки-водителя с доп. функционалом (неформ. отношениями) - 150 т.р.

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Сотрудник с определенной профильной специализацией

Подбор сотрудника с узкой специализацией в офисном формате работы, например: юрист, бухгалтер, экономист, маркетолог, project-менеджер и др. офисные должности. Подбор персонала по данным вакансиям возможен как со стандартными, так и с доп. обязанностями (неформ. отношениями). Возможен подбор, практически на любую специализированную позицию.

  • Стоимость подбора профильного сотрудника (с учетом внешних данных) со стандартным функционалом - 120 т.р.

  • Стоимость подбора профильного сотрудника с доп. функционалом (неформ. отношениями) - 150 т.р.

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Приоритет агентства - внешность кандидатов

Ниже представлены промо-фотографии. Однако, мы готовы представить Вам портфолио нескольких реальных кандидатов (выборочно) до начала сотрудничества - для этого свяжитесь с нами по телефону/мессенджеру или оставьте заявку/запрос через форму обратной связи.

Стоимость услуг по подбору персонала
с доп. обязанностями:

Тариф "Секретарь Плюс"
Подбор бизнес-ассистента с доп. обязанностями (личными отношениями) по базе агентства.
  • Количество анкет: 30
  • Количество собеседований: 10
  • З. п. сотрудника: 150/200 т.р.
    в зависимости от уровня
  • Охват поиска: Москва и МО
  • Гарантия замены: 1
  • Срок гарантии: 3 месяц
  • Условия тарифа: 50% предоплата, 50% по факту выхода успешного кандидата на работу
  • 10 доп. кандидатов: +1/3 тарифа
120 000 ₽
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Тариф "Профи Плюс"
Подбор сотрудника с доп. обязанностями, имеющего определенный профиль (смм, маркетолог, менеджер).
  • Количество анкет: от 20
  • Количество собеседований: 10
  • З. п. сотрудника: от 150 т.р.
    в зависимости от уровня
  • Охват поиска: Москва и МО
  • Гарантия замены: 1
  • Срок гарантии: 3 месяца
  • Условия тарифа: 50% предоплата, 50% по факту выхода успешного кандидата на работу
  • 10 доп. кандидатов: +1/2 тарифа
150 000 ₽
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Тариф "Эксклюзив"
Подбор бизнес-ассистента с доп. обязанностями по индивидуальным параметрам.
  • Количество анкет: от 20
  • Количество собеседований: 10
  • З. п. сотрудника: от 200 т.р.
    в зависимости от уровня
  • Охват поиска: Москва и МО, регионы РФ (по согласованию)
  • Гарантия замены: 1
  • Срок гарантии: 3 месяца
  • Условия тарифа: 50% предоплата, 50% по факту выхода успешного кандидата на работу
  • 10 доп. кандидатов: +1/3 тарифа
180 000 ₽
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Отвечаем на основные вопросы:

Каков порядок взаимодействия с Вашим агентством?
Для начала сотрудничества Вы можете оставить заявку через форму или лид-опрос на сайте, либо по телефону. После согласования деталей по заявке и внесения Вами предоплаты, согласно выбранного тарифа, в течение 2 часов Вам будут направлены анкеты (резюме + портфолио) наиболее подходящих по параметрам кандидатов. Далее, Вы выбираете кандидатов, которых готовы пригласить на собеседование, назначаете дату, место и время собеседований (могут быть разные дни и места встреч) - мы, в свою очередь согласовываем и подтверждаем готовность со стороны кандидатов, организуя проведение собеседований. Местом встречи с кандидатами могут быть как офис (при подборе со стандартным форматом обязанностей), так и любое нейтральное место, (для тарифов с доп. обязанностями), например - ресторан. Собеседования проходят между Заказчиком и кандидатом, представитель агентства участие в нём не принимает. Окончательный расчет с агентством производится по факту трудоустройства успешного кандидата.
Какие форматы собеседований предусмотрены?
Для вакансий с дополнительными обязанностями - собеседования удобнее проводить в нейтральном месте, например в ресторане или кафе; формат - деловой (интервью, бизнес-ланч, ужин - как Вам удобно), что же касается вакансий со стандартными обязанностями - то их можно проводить как в офисе, так и в любом другом месте (на Ваше усмотрение). Представитель Агентства не принимает участие в собеседованиях, а только занимается, непосредственно, согласованием и организацией их проведения.
В какие сроки происходит подбор сотрудника?
Для вакансий (тарифов) с дополнительными обязанностями - анкеты первых (наиболее подходящих, согласно критериев) кандидатов будут предоставлены Вам в течение 2 часов после внесения предоплаты и далее сроки проведения собеседований и отбора успешного кандидата будут зависеть непосредственно от Вас (от Заказчика). Что же касается вакансий (тарифов) со стандартными вакансиями - то здесь всё зависит от требований к кандидатам и представленных условий работы (в любом случае первая группа резюме будет представлена в течение одного рабочего дня).
Предусмотрена ли замена, если кандидат не пройдет исп. срок?
Да, наше HR-агентство предоставляет гарантию на отобранного (успешного) кандидата, с возможностью замены, посредством дополнительного подбора из актуальных, ранее представленных агентством / отобранных Заказчиком кандидатов в рамках пакета тарифа. Срок гарантии зависит от тарифа. Также, агентством могут быть предложены дополнительные (новые) кандидаты (сверх пакета).
Если меня не устроит ни один из кандидатов?
На практике такого не случается, поскольку мы регулярно отбираем лучших кандидатов. Тем не менее, отвечая на вопрос - изначально мы предоставляем Заказчику анкеты с резюме кандидатов, и если на первом этапе (до проведения собеседований) Работодателю не приглянулся ни один из кандидатов, он вправе отказаться от дальнейшего сотрудничества, внесенный аванс при этом возвращается. Если же после проведенной работы агентством (т.е. по факту организованных и проведенных собеседований) ни один кандидат Заказчику не подошел, возможны 2 варианта дальнейших действий: агентство может предложить дополнительных кандидатов, с доп. оплатой (сверх тарифа), либо Заказчик может приостановить сотрудничество, однако аванс в этом случае возврату не подлежит (поскольку агентство сделало всё от себя зависящее для достижения цели в интересах Работодателя, согласно его пожеланий и требований).
Какой уровень заработной платы у соискателей?
Поскольку мы отбираем наиболее ярких девушек, обладающих помимо знаний и навыков работы, ещё и эффектной внешностью, то запрос уровня оплаты труда, у наших кандидатов стартует от 80-90 т. р. для работы со стандартными обязанностями Помощника Руководителя; для кандидатов с форматом доп. обязанностей (личных отношений) з.п. как правило, составляет от 140 т. р. и выше, в зависимости от уровня внешних данных и профессиональных качеств.
Возможен ли подбор секретаря с "доп." обязанностями?
Да, возможен. Одна из наших специализаций - это подбор секретаря (личного помощника и т.п.) с "дополнительными" обязанностями (неформ. отношениями). При этом, это абсолютно нормальная (и законная) практика и более того, мы располагаем актуальной базой кандидатов с красивой внешностью и соответствующими деловыми качествами (как начинающих специалистов, так и уже с имеющимся опытом работы на должности бизнес-ассистента и аналогичных).
Если мне нужен ассистент с узкой специализацией?
Возможен подбор сотрудника (девушки), практически на любой формат должности, в том числе - бухгалтер, юрист, экономист, маркетолог, смм-специалист, личный водитель, личный переводчик, менеджер продаж и др.. Мы готовы найти для Вас специалиста любого профиля и для решения любых задач, при этом возможен подбор сотрудника как со стандартными обязанностями, так и дополнительными (неформальными отношениями).
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За 6 лет наше агентство завоевало свою нишу и является на сегодняшний день
номером Один в Москве и, пожалуй, в России!
~ 4 500
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< 2%
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