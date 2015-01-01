Подбор персонала для Руководителя

Каков порядок взаимодействия с Вашим агентством? Для начала сотрудничества Вы можете оставить заявку через форму или лид-опрос на сайте, либо по телефону. После согласования деталей по заявке и внесения Вами предоплаты, согласно выбранного тарифа, в течение 2 часов Вам будут направлены анкеты (резюме + портфолио) наиболее подходящих по параметрам кандидатов. Далее, Вы выбираете кандидатов, которых готовы пригласить на собеседование, назначаете дату, место и время собеседований (могут быть разные дни и места встреч) - мы, в свою очередь согласовываем и подтверждаем готовность со стороны кандидатов, организуя проведение собеседований. Местом встречи с кандидатами могут быть как офис (при подборе со стандартным форматом обязанностей), так и любое нейтральное место, (для тарифов с доп. обязанностями), например - ресторан. Собеседования проходят между Заказчиком и кандидатом, представитель агентства участие в нём не принимает. Окончательный расчет с агентством производится по факту трудоустройства успешного кандидата.



Какие форматы собеседований предусмотрены? Для вакансий с дополнительными обязанностями - собеседования удобнее проводить в нейтральном месте, например в ресторане или кафе; формат - деловой (интервью, бизнес-ланч, ужин - как Вам удобно), что же касается вакансий со стандартными обязанностями - то их можно проводить как в офисе, так и в любом другом месте (на Ваше усмотрение). Представитель Агентства не принимает участие в собеседованиях, а только занимается, непосредственно, согласованием и организацией их проведения.



В какие сроки происходит подбор сотрудника? Для вакансий (тарифов) с дополнительными обязанностями - анкеты первых (наиболее подходящих, согласно критериев) кандидатов будут предоставлены Вам в течение 2 часов после внесения предоплаты и далее сроки проведения собеседований и отбора успешного кандидата будут зависеть непосредственно от Вас (от Заказчика). Что же касается вакансий (тарифов) со стандартными вакансиями - то здесь всё зависит от требований к кандидатам и представленных условий работы (в любом случае первая группа резюме будет представлена в течение одного рабочего дня).



Предусмотрена ли замена, если кандидат не пройдет исп. срок? Да, наше HR-агентство предоставляет гарантию на отобранного (успешного) кандидата, с возможностью замены, посредством дополнительного подбора из актуальных, ранее представленных агентством / отобранных Заказчиком кандидатов в рамках пакета тарифа. Срок гарантии зависит от тарифа. Также, агентством могут быть предложены дополнительные (новые) кандидаты (сверх пакета).

Если меня не устроит ни один из кандидатов? На практике такого не случается, поскольку мы регулярно отбираем лучших кандидатов. Тем не менее, отвечая на вопрос - изначально мы предоставляем Заказчику анкеты с резюме кандидатов, и если на первом этапе (до проведения собеседований) Работодателю не приглянулся ни один из кандидатов, он вправе отказаться от дальнейшего сотрудничества, внесенный аванс при этом возвращается. Если же после проведенной работы агентством (т.е. по факту организованных и проведенных собеседований) ни один кандидат Заказчику не подошел, возможны 2 варианта дальнейших действий: агентство может предложить дополнительных кандидатов, с доп. оплатой (сверх тарифа), либо Заказчик может приостановить сотрудничество, однако аванс в этом случае возврату не подлежит (поскольку агентство сделало всё от себя зависящее для достижения цели в интересах Работодателя, согласно его пожеланий и требований).

Какой уровень заработной платы у соискателей? Поскольку мы отбираем наиболее ярких девушек, обладающих помимо знаний и навыков работы, ещё и эффектной внешностью, то запрос уровня оплаты труда, у наших кандидатов стартует от 80-90 т. р. для работы со стандартными обязанностями Помощника Руководителя; для кандидатов с форматом доп. обязанностей (личных отношений) з.п. как правило, составляет от 140 т. р. и выше, в зависимости от уровня внешних данных и профессиональных качеств.



Возможен ли подбор секретаря с "доп." обязанностями? Да, возможен. Одна из наших специализаций - это подбор секретаря (личного помощника и т.п.) с "дополнительными" обязанностями (неформ. отношениями). При этом, это абсолютно нормальная (и законная) практика и более того, мы располагаем актуальной базой кандидатов с красивой внешностью и соответствующими деловыми качествами (как начинающих специалистов, так и уже с имеющимся опытом работы на должности бизнес-ассистента и аналогичных).

